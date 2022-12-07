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ГПС Азербайджана распространила информацию о выстрелившем в себя военнослужащем (Дополнено)

Общество Материалы 7 декабря 2022 09:21 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:10)

БАКУ /Trend/ - Госпогранслужба Азербайджана распространила информацию о выстрелившем в себя военнослужащем.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Госпогранслужбу, военнослужащий срочной службы пограничных войск Государственной пограничной службы рядовой Нуриев Кянан Хафиз оглу, лечение которого с 30 ноября 2022 года продолжалось в центральной клинике Гянджи, несмотря на усилия врачей, скончался 6 декабря 2022 года в больнице.

«Руководство Государственной пограничной службы выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего», - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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