ГПС Азербайджана распространила информацию о выстрелившем в себя военнослужащем (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Госпогранслужба Азербайджана распространила информацию о выстрелившем в себя военнослужащем.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Госпогранслужбу, военнослужащий срочной службы пограничных войск Государственной пограничной службы рядовой Нуриев Кянан Хафиз оглу, лечение которого с 30 ноября 2022 года продолжалось в центральной клинике Гянджи, несмотря на усилия врачей, скончался 6 декабря 2022 года в больнице.

«Руководство Государственной пограничной службы выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего», - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)