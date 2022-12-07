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Госслужба возбудила дела против "Азтелеком" и "Бакинской телефонной связи" (Дополнено)

Общество Материалы 7 декабря 2022 10:24 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана продолжает деятельность по предотвращению случаев недобросовестной конкуренции.

Как сообщили в среду Trend в Госслужбе, с целью установления соответствия повышения цен на тарифы на услуги ООО «Азтелеком» и ООО «Бакинская телефонная связь» требованиям антимонопольного законодательства было проведено расследование. В Госслужбу также поступили обращения в связи с этими предприятиями от частных интернет-провайдеров, в которых отмечено, что рост тарифов негативно сказывается на их деятельности.

В результате расследования в отношении ООО «Азтелеком» и ООО «Бакинская телефонная связь» были возбуждены дела по признакам манипулирования ценами с целью получения дополнительного преимущества на рынке.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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