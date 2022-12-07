В Азербайджане "звездную" квалификацию имеют 44 отеля (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На сегодня 150 отелей подали заявки на получение "звездной" классификации, которая успешно применяется в течение двух лет. Завершена классификация около 100 отелей, в результате которой 44 из них получили соответствующие сертификаты.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, выступая на V Ассамблее Азербайджанской ассоциации отелей.

Отметив, что очень небольшая часть заявок на получение "звездной" категории удовлетворяет предъявляемым требованиям, председатель агентства добавил, что большинство отелей должно будет пройти повторный аудит или повторно подать заявку на получение категории.

Нагиев отметил, что увеличение числа отелей, имеющих "звездную" квалификацию, будет стимулировать здоровую конкуренцию, что в конечном итоге придаст импульс развитию гостиничной индустрии.

(Перевод: Фидан Мустафаева)