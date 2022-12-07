Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Поддержка терроризма чаще всего осуществляется посредством банковских переводов - Зияфет Аскеров

Общество Материалы 7 декабря 2022 12:58 (UTC +04:00)
Поддержка терроризма чаще всего осуществляется посредством банковских переводов - Зияфет Аскеров

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Поддержка терроризма чаще всего осуществляется посредством банковских переводов.

Как сообщает в среду Trend, об этом на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, экономической политике, промышленности и предпринимательству, состоявшемся 7 ноября, сказал в ходе обсуждений законопроекта "О целевых финансовых санкциях" председатель комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфат Аскеров.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости