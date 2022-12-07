Поддержка терроризма чаще всего осуществляется посредством банковских переводов - Зияфет Аскеров

БАКУ /Trend/ - Поддержка терроризма чаще всего осуществляется посредством банковских переводов.

Как сообщает в среду Trend, об этом на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, экономической политике, промышленности и предпринимательству, состоявшемся 7 ноября, сказал в ходе обсуждений законопроекта "О целевых финансовых санкциях" председатель комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфат Аскеров.

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