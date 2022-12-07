Счетная палата провела проверку в Агентстве Азербайджана по разминированию (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Счетная палата обнародовала результаты аудита управления государственными средствами и имуществом в Агентстве Азербайджана по разминированию.

Как сообщили в среду Trend в Счетной палате Азербайджана, в соответствии с рабочим планом на 2022 год мерами государственного финансового контроля была охвачена деятельность юридического лица публичного права "Агентство Азербайджана по разминированию" с 01.01.2021 года по 01.07.2022 года.

В отчете говорится, что значительное увеличение по сравнению с предыдущими годами потребности в деятельности по очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов способствовало расширению деятельности Агентства Азербайджана по разминированию, было уделено особое внимание усилению материально-технической базы и кадрового потенциала в соответствии с современными требованиями.

Счетная палата отмечает по итогам проверок, что оформленные договора в рамках государственного заказа в связи с оплатой содержали пункты, не соответствующие сути государственного заказа, финансирование мероприятий по разминированию не в полной мере соответствовало критериям законодательства, регулирующего отношения между заказчиком и исполнителем.

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