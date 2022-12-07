К рассмотрению на пленарном заседании парламента Азербайджана рекомендованы еще два законопроекта (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - К рассмотрению на пленарном заседании парламента Азербайджана рекомендованы еще два законопроекта.

Как сообщает в среду Trend, на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, а также по экономической политике, промышленности и предпринимательству, состоявшемся 7 декабря, были обсуждены законопроекты "О целевых финансовых санкциях" и "О борьбе против легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансирования терроризма".

Законопроект "О борьбе против легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансирования терроризма" направлен на создание правового механизма для выявления и предотвращения правонарушений, связанных с легализацией денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, или финансированием терроризма, на создание условий, исключающих возможность использования финансовой системы в целях легализации таких денежных средств или другого имущества и финансирования терроризма, охрану интересов государства и общества в данной сфере.

Законопроект "О целевых финансовых санкциях" устанавливает правовую основу и порядок применения целевых финансовых санкций в целях предотвращения финансирования терроризма, а также предотвращения финансирования распространения оружия массового поражения, согласно соответствующим резолюциям СБ ООН.

Оба законопроекта после обсуждения были рекомендованы на пленарное заседание Милли Меджлиса.

(Перевод: Нубар Кулузаде)