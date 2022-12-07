Счетная палата Азербайджана провела проверку в Агентстве по разминированию(Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Счетная палата обнародовала результаты аудита управления государственными средствами и имуществом в Агентстве Азербайджана по разминированию.

Как сообщили в среду Trend в Счетной палате Азербайджана, в соответствии с рабочим планом на 2022 год мерами государственного финансового контроля была охвачена деятельность юридического лица публичного права "Агентство Азербайджана по разминированию" с 01.01.2021 года по 01.07.2022 года.

В отчете говорится, что значительное увеличение по сравнению с предыдущими годами потребности в деятельности по очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов способствовало расширению деятельности Агентства Азербайджана по разминированию, было уделено особое внимание усилению материально-технической базы и кадрового потенциала в соответствии с современными требованиями.

В отчете Счетной палаты по итогам проверок указывается, в частности, что оформленные договора в рамках государственного заказа в связи с оплатой содержали пункты, не соответствующие сути государственного заказа, финансирование мероприятий по разминированию не в полной мере соответствовало критериям законодательства, регулирующего отношения между заказчиком и исполнителем. При финансировании суммы контракта в полном объеме госзаказ на 2021 год был выполнен на уровне 88,5 процента, что произошло в связи с завершением в конце года процесса определения дополнительных юридических лиц-претендентов на работы по разминированию и оформления договоров о передаче заказов и, как следствие, невыполнением заказов сторонними юридическими лицами. В то же время, по состоянию на 10 декабря 2021 года, когда были заключены договоры с четырьмя местными юридическими лицами, заключившими двухлетние контракты на тех же условиях, что и с применением метода закупок у одного источника, на цели очистки освобожденных от оккупации территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, необходимых трудовых ресурсов и материально-технической базы не имелось, собранные аудиторские данные также показали включение в состав предлагаемых и оформляемых договорами цен (ценовых предложений исполнителей), наряду с текущими затратами, в полном объеме капитальных затрат (закупка оборудования и техники), что дало основание говорить о том, что это в определенной степени повлияло на цены. Кроме того, имела место переплата в размере 96,2 тыс. манатов в ряде случаев с установкой контейнеров для мобильных полевых лагерей и баз модульного типа в рамках осуществления государственных закупок в целях выполнения работ по очистке освобожденных от оккупации территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, поставки запасных частей и сервисного обслуживания транспортных средств и техники, несоблюдением сумм штрафов по договорам с отсрочкой исполнения. Не было предусмотрено автоматизированное (через программное обеспечение) ведение учета запасов по фактическим случаям складирования, ввода в эксплуатацию, повторного использования и т.д. Вразрез с требованиями правовых актов не обеспечены подсчет и уплата налогов в государственный бюджет в сумме 504,5 тысячи манатов, в соответствующей отчетности не отнесена к доходам стоимость активов в сумме 1916,9 тысячи манатов, полученных на безвозмездной основе, и т.д.

В ходе аудита в государственный бюджет были возвращены средства в размере 612,5 тыс. манатов. Были выдвинуты соответствующие предложения по устранению недочетов, а также подготовке внутренних нормативов, определяющих сроки эксплуатации одежды (спецодежды) и мягкого инвентаря, используемых в функциональной деятельности, и по усилению координации деятельности структурных подразделений.