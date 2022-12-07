Азербайджан присоединился к многочисленным международным документам по правам человека - Кямран Алиев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан присоединился к многочисленным международным документам по правам человека.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня генеральный прокурор Кямран Алиев на конференции на тему "Основные гарантии прав человека", организованной Генеральной прокуратурой Азербайджана.

По его словам, в современном мире права человека являются важной частью общечеловеческой культуры.

Кямран Алиев отметил, что демократическое, правовое государственное строительство в Азербайджане основывается на Конституции, которая является Основным законом суверенной Азербайджанской Республики.

В результате проведенных в республике под руководством Президента Ильхама Алиева содержательных и ориентированных на будущее масштабных реформ жизнь страны изменилась, еще более укреплены основы независимости и суверенитета, достигнуты большие успехи в сферах социально-экономического развития, построения правового и демократического государства, гражданского общества, интеграции в мировое сообщество, сказал генпрокурор.

(Перевод: Нубар Кулузаде)