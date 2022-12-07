Азербайджанские специалисты вновь обсудили с российским миротворческим контингентом вопрос незаконной эксплуатации месторождений (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 15:09)

БАКУ /Trend/ - В продолжение обсуждений, проведенных 3 декабря, 7 декабря прошла встреча сотрудников министерства экономики, министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики и ЗАО "AzerGold" с командованием российского миротворческого контингента в Ходжалы в связи с незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых, экологическими и другими последствиями этого.

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим министерство экономики и министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана распространили совместное заявление.

Новость обновляется