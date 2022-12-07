В Азербайджане выявлены еще 67 случаев заражения коронавирусом, вылечились 55 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 67 случаев заражения коронавирусом, 55 человек вылечились, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 824 641 случай заражения коронавирусной инфекцией, 814 353 человека вылечились, 9 984 – скончались, число активных больных составляет 304.

За последние сутки в стране проведены 2 136 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 388 051.

(Перевод: Нубар Кулузаде)