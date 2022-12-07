Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 238 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 58, вторую - 34, три и более - 120, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 26 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 924 634. Первую дозу вакцины получили 5 393 464, вторую - 4 874 575, три и более - 3 392 480, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 115 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)