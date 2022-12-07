В азербайджанском секторе Каспия обнаружены туши тюленей (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 20:49)

БАКУ /Trend/ - В связи с выявлением случаев массовой гибели тюленей у дагестанского побережья Каспийского моря сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана проведены масштабные мониторинги в азербайджанском секторе Каспия.

Как сообщил в среду Trend начальник Службы охраны биоразнообразия Азербайджана Фируддин Алиев, в ходе мониторинга на побережье в направлении поселка Истису, сел Тиканлыоба, Сеидли и Набран Хачмазского района обнаружены 17 туш тюленей.

Он отметил, что для выяснения причины гибели тюленей будут взяты образцы с туш, о результатах анализов будет предоставлена дополнительная информация.

(Перевод: Нубар Кулузаде)