В Азербайджане продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, борющихся с COVID-19 (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Продлен срок выплаты надбавки к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным коронавирусом нового типа (COVID-19) в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных в подчинении Главного управления здравоохранения города Баку.

Как сообщает в четверг Trend, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, срочная надбавка к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусом нового типа (COVID-19), будет предоставляться до 1 января 2023 года.

Ранее этот срок был установлен до 1 ноября 2022 года.

(Перевод: Фидан Мустафаева)