Назван объем расходов Фонда YAŞAT (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день на счет Фонда YAŞAT поступили средства на сумму 75 846 318,85 маната.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной деятельности Фонда YAŞAT за два года, сказал глава фонда Эльвин Гусейнов.

Он отметил, что по направлениям деятельности фонда были израсходованы средства в размере 71 612 351,53 маната. Остаток средств составляет 4 233 967,32 маната.

"Расходы на улучшение бытовых условий ветеранов войны и семей шехидов составили 41 042 300 манатов, образование, профессиональную подготовку и развитие творческого потенциала -1 347 611,19 маната, потребительские кредиты и погашение других долговых обязательств ветеранов войны и семей шехидов - 6 772 442,30 маната, на оплату лечения и психологической поддержки - 22 449 998, 04 маната", - сказал Гусейнов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)