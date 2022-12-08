Названо число лиц, отправленных Фондом YAŞAT на лечение в Турцию(Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На сегодня Фонд YAŞAT направил в Турцию на лечение 184 человека.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности Фонда YAŞAT за два года, сказал глава фонда Эльвин Гусейнов.

По его словам, 177 из них - тяжелораненые участники войны, 7- являются членами семей шехидов.

"160 человек уже вернулись в страну после прохождения лечения. В настоящее время в Турции продолжается лечение 23 тяжело раненых участников войны и 1 члена семьи шехида", - сказал Гусейнов.

Он отметил, что турецкие врачи при поддержке Фонда YAŞAT провели обследование более 150 раненых. "10 марта 2021 года приглашенный из Турции врач провел обследование тяжелораненых, находящихся в коме. В период с 28 февраля по 7 марта 2021 года 8 военных врачей, приглашенных из Израиля, провели обследование 148 лиц с серьезными проблемами со зрением. В соответствии с результатами обследования 30 человек были прооперированы, зрение двух человек в результате операции было восстановлено, 55 лицам были поставлены глазные протезы. 82 человека прошли обследование. Для продолжения процесса восстановления раненых в страну были доставлены ортопедические приспособления “RGO” на сумму 38 999 манатов, заказанные Фондом из-за рубежа. Оборудование было использовано при лечении 7 раненых", - сказал Гусейнов.

Глава фонда сказал, что также для лечения раненых было приобретено реабилитационное устройство Giger MD на сумму 47 200 манатов. 12 августа 2021 года Масуд Ашина, член попечительского совета фонда, профессор неврологии и главный консультант Копенгагенского университета, президент Международного общества головной боли провел обследование 34 раненых и определил направления лечения. В августе 2022 года Масуд Ашина и доцент Школы медицины Гарвардского университета, директор Центра головной боли в Бостоне Саид Ашина вновь были привлечены к процессу повторного обследования в Бакинском оздоровительном центре 14 раненых, получивших тяжелые травмы головы во время Отечественной войны. 12 августа 2021 года врач из Израиля провел обследование 9 раненых и определил направления лечения. В Турции (Стамбул, Бурса и Измит) при поддержке фонда была создана комиссия (с 13 по 16 января 2022 года) для оценки степени инвалидности 28 тяжелораненых, получающих лечение. В состав комиссии входят два сотрудника Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации и два сотрудника Объединения управления медицинскими территориальными подразделениями.

"24 февраля 2022 года в нашу страну прибыла бригада медицинского персонала одной из крупнейших больниц Турции “VM Medical Park” (церебральный хирург, пластико-эстетический хирург и детский гематолог). Врачи обследовали 20 раненых и одного ребенка из семьи шехида, который перенес операцию в Турции, успешно завершил лечение и вернулся в страну. 20 мая 2022 года состоялась встреча с участием представителей Фонда YAŞAT, министерства труда и социальной защиты населения и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию. На встрече были обсуждены вопросы дальнейшей реабилитации лиц, проходящих лечение в Турции, после их возвращения в страну", - добавил Гусейнов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)