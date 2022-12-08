Книжный сервис "Литрес" начал работу в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Книжный сервис "Литрес" объявил о выходе на рынок Азербайджана. Компания запустила для жителей республики сайт Litres.az и мобильное приложение с доступом к 4 тыс. электронных и 1 тыс. аудиокниг на азербайджанском языке, сообщили в пресс-службе "Литрес" в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ "Литрес" запустил для азербайджанской аудитории сайт Litres.az и мобильное приложение для платформ Android и iOS. Пользователи получат доступ к 4 тыс. электронных и 1 тыс. аудиокниг на азербайджанском языке", - говорится в сообщении.

Представители "Литрес" отметили, что в онлайн-библиотеку войдут произведения крупных местных издательств, таких как Teas Press, Altun Kitab, и других. Кроме того, жители республики получат возможность читать и слушать произведения из русскоязычного каталога.

"Мы планируем, что "Литрес" станет крупнейшим игроком рынка электронных и аудиокниг в Азербайджане, и видим очень большой потенциал роста: возможная емкость рынка цифровых книг в стране может достигать 2-3 млн долларов в год. Прежде всего, этому будет способствовать распространение "Литрес" среди азербайджанской аудитории, а также интерес издателей к такой форме контента и востребованность электронных и аудиокниг у пользователей. Наша задача - развивать рынок цифровых книг в Азербайджане, поддерживать локальных авторов, издательства и читателей", - привели в пресс-службе слова генерального директора группы компаний "Литрес" Сергея Анурьева.