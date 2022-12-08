После Отечественной войны Азербайджана в семьях шехидов родились 104 ребенка (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В период после Отечественной войны Азербайджана в семьях шехидов родились 104 ребенка.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности Фонда YAŞAT за два года, сказал глава фонда Эльвин Гусейнов.

Он сказал, что в рамках проекта "Onlar bizə əmanət", реализуемого Фондом в связи с этим, с целью покрытия необходимых расходов была оказана материальная помощь в размере 1 000 манатов, на имена детей шехидов открыты депозитные счета на сумму 5 000 манатов.

"На имена 7 детей шехидов, потерявших обоих родителей, были открыты депозитные счета на сумму 5 000 манатов. Среди них также дети, потерявшие родителей в результате ракетного обстрела Барды и Гянджи", - сказал Гусейнов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)