Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

Согласно информации, в заседании приняли участие представители соответствующих государственных структур, представленных в Рабочей группе, сотрудники специальных представительств по Карабахскому и Восточно-Зангезурскому экономическим районам Президента Азербайджанской Республики.

Участникам была предоставлена информация о проведении комплексных мониторингов в освобожденных от оккупации районах с целью оценки экологической ситуации, проведены обсуждения. На заседании члены Рабочей группы также были проинформированы о биомониторинге для определения научно обоснованных мер по предотвращению трансграничного загрязнения реки Охчучай, восстановления экосистем, улучшения качества воды и подготовке соответствующих предложений.

Во время мониторинга, проведенного на прошлой неделе с целью определения уровня загрязнения воды в реке Охчучай, наблюдались серьезные изменения цвета воды и резкий запах. Анализ проб воды, взятых из пункта вблизи границы с Арменией, показал, что в воде еще больше повысилась концентрация железа, марганца, молибдена, аммония и сульфатов. Анализ данных, передаваемых с автоматических гидрологических станций нового поколения, установленных на трансграничных реках, в том числе в селе Шаифлы Зангиланского района, также подтвердил рост уровня загрязнения.

Загрязнение Охчучая тяжелыми металлами фиксируется круглый год. Причиной изменения цвета воды в реке и запаха во время последнего мониторинга стало резкое увеличение содержания в ней ионов аммония и сульфата. Так, в Охчучае было зафиксировано содержание широко используемого в горнодобывающей промышленности аммония в 4-5 раз выше нормы, сульфата - также в несколько раз выше нормы. В связи с продолжающимся с территории Западного Зангезура загрязнением реки Охчучай были предприняты обращения в международные организации, информирующие об экологическом кризисе и критическом состоянии реки и ее экосистемы, а также призывы относительно пресечения продолжающейся ситуации с загрязнением.

Также, несмотря на обращения и призывы, адресованные немецкой холдинговой компании “Cronimet”, которая является акционером комбината “Гаджаранский медно-молибденовый комбинат” на территории Армении, являющегося одним из основных источников загрязнения реки, никаких практических мер не предпринято, и загрязнение реки продолжается.

Учитывая серьезность вопроса, собранные на основе регулярно проводимых экологических мониторингов доказательства были представлены в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики для дачи правовой оценки и принятия соответствующих мер.

Отметим, что Рабочая группа осуществляет свою деятельность в формате тесного взаимодействия и обмена информацией с другими рабочими группами Межведомственного центра и специальными представительствами Президента.

(Перевод: Нубар Кулузаде)