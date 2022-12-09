Из Турции отправлены саженцы для "Леса Дружбы" в Джебраиле (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджан отправлены саженцы, подготовленные Главным управлением лесного хозяйства Турции для азербайджано-турецкого "Леса Дружбы" в Джебраильском районе, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В рамках декларации о намерениях между министерством сельского хозяйства Азербайджана и министерством сельского хозяйства и лесного хозяйства Турции осуществляются меры по передаче современных технологий в сельском хозяйстве и сотрудничеству в области аграрного обучения.

44 тысячи саженцев, включая эльдарскую сосну, красную сосну, черный кипарис, желтую сосну и другие саженцы из лесов Коньи, Эскишехира, Мардина и Мерсина, отправлены в Азербайджан для азербайджано-турецкого "Леса Дружбы", который создается на площади 65 гектаров.

Помимо саженцев, из лесных питомников Коньи, Эскишехира, Мардина и Мерсина в Азербайджан будут доставлены 150 килограммов семян бука, желтой, черной, алеппской, красной сосен и акации.

”Джебраил вновь возродится вместе с "Лесом Дружбы", который будет создан в Карабахе", - говорится в заявлении главы департамента лесного хозяйства министерства сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Караджабея.

(Перевод: Фидан Мустафаева)