В Шеки стартовал второй день объединенных соревнований по гимнастическим дисциплинам (ФОТО)

ШЕКИ /Trend/ - Сегодня, 9 декабря, в Олимпийском спортивном комплексе в Шеки стартовал второй день объединенных соревнований по шести гимнастическим дисциплинам, сообщает в пятницу Trend.

Соревнования посвящены 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана.

Сегодня пройдут соревнования по художественной и акробатической гимнастике.

Представительницы художественной гимнастики в возрастной категории "пре-юниорки" (2010-2011 годов рождения) представят упражнения с обручем, мячом и булавами, "юниорки" (2007-2009 г.р.) - с обручем, мячом, булавами и лентой.

Представители акробатической гимнастики в возрастной категории "пре-юниоры" (2004-2010 г.р.) и "взрослые" (2007 г.р. и старше) выступят в составе женских групп, мужских, женских и смешанных пар.

Отметим, что в Олимпийском спортивном комплексе в Шеки 8-11 декабря проходят объединенные соревнования по шести гимнастическим дисциплинам. В программу соревнований включены: 27-й чемпионат Азербайджана по мужской спортивной гимнастике и по акробатической гимнастике, 6-й чемпионат Азербайджана по женской спортивной гимнастике, по прыжкам на батуте и по аэробной гимнастике, 18-й чемпионат Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) и 27-е первенство Азербайджана по художественной гимнастике.

(Фото: Заур Мустафаев)