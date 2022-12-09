На гала-шоу в рамках объединенных соревнований по гимнастическим дисциплинам представим сложный номер – азербайджанские спортсмены

ШЕКИ /Trend/ - На гала-шоу в рамках объединенных соревнований по шести гимнастическим дисциплинам мы представим интересный и сложный номер.

Об этом сказали в пятницу Trend участники состязаний по акробатической гимнастике, проходящих в рамках объединенных соревнований, спортсмены Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, выступающие в составе смешанной пары.

"Гала-шоу будет потрясающим, мы с огромным интересом готовили свою программу. Продемонстрируем сложное упражнение, в нем будут такие элементы, которых мы не исполняли на соревнованиях", - сказал Агасиф Рагимов.

Разия Сеидли подчеркнула, что к объединенным соревнованиям и гала-шоу они готовились долго и упорно.

"В Олимпийском спортивном комплексе в Шеки созданы замечательные условия – прекрасная организация соревнований, хороший зал", - добавила Разия Сеидли.

Гимнасты также подчеркнули, что в следующем году им предстоит выступить на Кубках мира и чемпионате Европы.

Отметим, что в Олимпийском спортивном комплексе в Шеки 8-11 декабря проходят объединенные соревнования по шести гимнастическим дисциплинам. Соревнования посвящены 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана.

В программу соревнований включены: 27-й чемпионат Азербайджана по мужской спортивной гимнастике и по акробатической гимнастике, 6-й чемпионат Азербайджана по женской спортивной гимнастике, по прыжкам на батуте и по аэробной гимнастике, 18-й чемпионат Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) и 27-е первенство Азербайджана по художественной гимнастике.