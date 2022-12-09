Будет продолжена соцподдержка уязвимых групп населения - Али Асадов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Будет продолжена социальная поддержка уязвимых групп населения.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

По его словам, госбюджет на 2023 год на 67 процентов (15,2 миллиарда манатов) является социально ориентированными.

Отметим, что государственный бюджет Азербайджана на 2023 год был вынесен сегодня на голосование и принят в третьем чтении.

Согласно изменениям, внесенным в первоначальный вариант законопроекта, как доходы, так и расходы государственного бюджета Азербайджана на 2023 год были увеличены на 53 миллиона манатов соответственно. Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2023 год составят 30 773 978,0 (+53 278,0) тысячи манатов, расходы - 33 353 278,0 (+53 278,0) тысячи манатов, в том числе централизованные доходы - 30 016 998,0 (+53 278,0) тысячи манатов. Местные доходы утверждены в размере 756 980,0 тысячи манатов, централизованные расходы - 32 583 992,0 (+53 278,0) тысячи манатов, местные расходы - 769 286,0 тысячи манатов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)