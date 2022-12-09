Утверждены льготы для работающих на освобожденных территориях Азербайджана (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 12:02)

БАКУ /Trend/ - Утверждены льготы для работающих на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, на состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса (парламент) был обсужден законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики.

Согласно изменениям, в Кодекс добавляется понятие "Специалист, работающий на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики".

Требования к специалистам следующие: наличие государственного документа о профессиональном, среднем специальном и высшем образовании и стажа работы не менее 24 месяцев за последние 60 месяцев; заключение трудового договора. Преимущество и льготы специалистам, работающим на освобожденных территориях, предоставляются на следующих условиях: работодатель должен находиться на налоговом учете на освобожденных территориях; рабочее место, фактический адрес должны находиться на освобожденных территориях; специалисты должны поселиться на освобожденных территориях Азербайджана.

При наличии этих условий специалистам, работающим на освобожденных территориях Азербайджана, предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью 5 календарных дней независимо от срока основного или дополнительного отпуска. Коэффициенты, применяемые к работающим на тяжелых, вредных для здоровья производствах, также будут применяться в соответствующих случаях к специалистам, работающим на освобожденных территориях. Для этих специалистов Кодексом устанавливаются льготы и преимущества. В предложенном изменении отмечается, что с 2023 года специалисты получат право на дополнительные 5 дней оплачиваемого отпуска в течение 5 лет независимо от продолжительности основного или дополнительного отпуска. Статья 159 Кодекса (оплата труда в особых условиях) дополняется применением надбавок, обеспечивающих высокую оплату труда специалистов, работающих на освобожденных территориях в течение 5 лет с 1 января 2023 года.

Изменения были вынесены на обсуждение и приняты в третьем чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)