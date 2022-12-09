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Система AYNA будет запущена в ближайшее время - Рахман Гумматов (Дополнено)

Общество Материалы 9 декабря 2022 14:58 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Информационная система AYNA, созданная Агентством наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, будет введена в эксплуатацию в ближайшее время.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов.

Данная система позволит приобретать билеты на автобусные рейсы в регионы Азербайджана в режиме онлайн.

"Новая информационная система поможет дальнейшему усовершенствованию работы Агентства наземного транспорта Азербайджана. Мы уже завершили работу над ней, и в ближайшее время эта система будет запущена. Практика показывает, что такая система упрощает работу государственных органов", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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