Задержан гражданин Индии, пытавшийся незаконно пересечь границу Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В 01:45 9 декабря в результате совместных с Государственной миграционной службой Азербайджана мероприятий на территории пограничной заставы отряда "Худат" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана вблизи села Почтбина Балакенского района был задержан гражданин Индии, пытавшийся нарушить государственную границу Азербайджана в направлении Грузии.

Об этом сообщили в пятницу Trend в ГПС Азербайджана.

В ходе расследования было установлено, что задержанный Поннаганти Аяппа Редди официально прибыл на территорию Азербайджана, а затем, нарушив государственную границу, намеревался перейти в Грузию, а оттуда – европейские страны.

Оперативно-следственные мероприятия по данному факту продолжаются.

(Перевод: Фидан Мустафаева)