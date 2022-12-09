Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:37)

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 300 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 113, вторую - 26, три и более - 132, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 29 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 925 234. Первую дозу вакцины получили 5 393 660, вторую - 4 874 639, три и более - 3 392 762, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 173 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)