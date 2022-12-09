Состоялась презентация портала biletim.az (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 9 декабря состоялась презентация портала biletim.az по продаже билетов на междугородние и межрайонные регулярные автобусные маршруты.

Об этом Trend сообщили в пятницу в Агентстве наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Агентство наземного транспорта Азербайджана при министерстве цифрового развития и транспорта продолжает мероприятия, связанные с совершенствованием транспортной системы и повышением качества обслуживания в сфере пассажироперевозок. В рамках работы, проводимой для электронизации услуг, предоставляемых Агентством, а также обеспечения цифровой трансформации, запущен портал biletim.az, обеспечивающий онлайн-продажу билетов на междугородние и межрегиональные регулярные автобусные маршруты. Система онлайн-продажи билетов будет постепенно охватывать всех перевозчиков и автовокзалы.

Также доступно мобильное приложение системы - Biletim. Приложение для мобильных устройств можно загрузить через App Store и Google Play.

Билеты будут поступать в продажу за 10 дней до поездки.

Чтобы приобрести билеты, пассажиры должны зарегистрироваться на сайте biletim.az.

С 15 декабря граждане смогут приобретать билеты онлайн через портал biletim.az.

(Перевод: Фидан Мустафаева)