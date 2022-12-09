В Шеки представлено грандиозное гимнастическое гала-шоу (ФОТО)

ШЕКИ /Trend/ - В Олимпийском спортивном комплексе в Шеки состоялось торжественное открытие объединенных соревнований по шести гимнастическим дисциплинам. Соревнования посвящены 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

Выступая на церемонии открытия, министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов поприветствовал всех гостей и участников мероприятия.

Говоря об успехах Федерации гимнастики Азербайджана, министр подчеркнул, что в Баку функционирует отвечающая высоким стандартам Национальная арена гимнастики, где тренируются азербайджанские спортсмены.

Было также отмечено, что гимнастика успешно развивается как в столице, так и в регионах Азербайджана.

Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Далее было представлено гала-шоу, на котором свои выступления продемонстрировали звезды мировой гимнастики и известные азербайджанские спортсмены. Гала-шоу объединило различные гимнастические дисциплины и стало прекрасным подарком всем поклонникам спорта.

Среди звезд мировой гимнастики, которые приняли участие в гала-шоу, представительницы сборной Великобритании по женской спортивной гимнастике, спортсменки азербайджанского происхождения, сестры Джессика и Дженифер Гадировы.

Джессика Гадирова - двукратная чемпионка Европы, чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр Токио-2020 в командном зачете, Дженифер Гадирова - бронзовый призер Олимпийских игр Токио-2020 в командном зачете, серебряный призер чемпионата Европы в командном зачете.

Также на гала-шоу выступили – представитель мужской спортивной гимнастики, бронзовый призер Олимпийских игр Токио-2020, двукратный чемпион Европы Ферхат Арыджан (Турция), чемпионка мира и серебряный призер чемпионата Европы по художественной гимнастике Милена Балдассарри (Италия), члены сборной команды Израиля по акробатической гимнастике - бронзовые призеры чемпионата мира Амир Даус, Томер Офир, чемпион Европы среди юниоров Ор Абрахам, а также Ротем Амихай, выступающие в составе мужской группы, победители всемирных соревнований среди возрастных групп в составе смешанной пары - Йонатан Фридман и Эми Рефаэли.

Порадовали публику и азербайджанские гимнасты - члены национальных сборных продемонстрировали яркие гимнастические номера.

Гала-шоу стало уникальным представлением, объединившим в одном пространстве красоту и сложность несколько видов дисциплин. Зрители стали свидетелями грациозности и изящества художественной гимнастики, силы и гибкости представителей спортивной гимнастики, а представители акробатической гимнастики вызвали восторг исполнением сложных, динамичных элементов, прыжков, перекатов и поворотов.

Зрители гала-шоу еще раз убедились в том, насколько гимнастика сложный и зрелищный вид спорта. Оригинальность представленных программ и артистизм спортсменов вызвали восторг у всех. Каждый номер программы – не просто демонстрация сложных элементов и мастерства спортсменов, это еще и мини-спектакль, где зритель становится свидетелем торжества гимнастики и таланта, упорства гимнастов.