В азербайджанском секторе Каспия обнаружены туши еще 4 тюленей (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В связи с выявлением случаев массовой гибели тюленей у дагестанского побережья Каспийского моря сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана продолжаются мониторинги в азербайджанском секторе Каспия.

Об этом сообщил в пятницу Trend начальник Службы охраны биоразнообразия Азербайджана Фируддин Алиев.

В ходе проведенных мониторингов 9 декабря специалистами Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов, Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства и Агентства продовольственной безопасности на побережье Каспийского моря в Новханы, Горадиле, Шувелане были выявлены четыре туши тюленей.

По словам начальника Службы, с целью установления причины массовой гибели тюленей специалистами были взяты образцы туш, о результатах анализов будет сообщено общественности.

Отметим, что 7 декабря на побережье Каспийского моря были обнаружены туши 17 тюленей.

(Перевод: Нубар Кулузаде)