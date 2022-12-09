Поездка в Азербайджан полна впечатлений - Джессика и Дженнифер Гадировы

ШЕКИ /Trend/ - Представительницы сборной Великобритании по женской спортивной гимнастике, спортсменки азербайджанского происхождения сестры Джессика и Дженнифер Гадировы выступили на гала-шоу в городе Шеки, организованном в рамках объединенных соревнований, сообщает в пятницу Trend.

В беседе с местными журналистами сестры Гадировы поделились впечатлениями, отметив, что рады находиться в Азербайджане.

"В Баку мы навестили бабушку, дедушку и других родственников, затем приехали в Шеки, здесь получилось совершить экскурсию по городу, увидеть памятники архитектуры, красивые здания, исторические достопримечательности. Надеемся, перед отъездом нам удастся прогуляться и по Баку. Наша поездка полна прекрасных впечатлений", - сказали они.

Говоря о гимнастическом гала-шоу, сестры Гадировы назвали его фантастическим.

"Прекрасно, что шоу объединило в себе различные гимнастические дисциплины. Это дало и нам возможность понаблюдать за выступлениями представителей художественной, мужской спортивной, акробатической гимнастики", - добавили гимнастки.

Отметим, что в Олимпийском спортивном комплексе в Шеки 8-11 декабря проходят объединенные соревнования по шести гимнастическим дисциплинам. Соревнования посвящены 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана.

В программу соревнований включены: 27-й чемпионат Азербайджана по мужской спортивной гимнастике и по акробатической гимнастике, 6-й чемпионат Азербайджана по женской спортивной гимнастике, по прыжкам на батуте и по аэробной гимнастике, 18-й чемпионат Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) и 27-е первенство Азербайджана по художественной гимнастике.