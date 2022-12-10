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В Азербайджане выявлены еще 53 случая заражения коронавирусом, вылечились 22 человека

Общество Материалы 10 декабря 2022 16:50 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 53 случая заражения коронавирусом, вылечились 22 человека

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 53 случая заражения коронавирусом, 22 человека вылечились, двое - скончались, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 824 802 случая заражения коронавирусной инфекцией, 814 466 человек вылечились, 9 986 – скончались, число активных больных составляет 350.

За последние сутки в стране проведены 1 843 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 393 110.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 53 случая заражения коронавирусом, вылечились 22 человека
В Азербайджане выявлены еще 53 случая заражения коронавирусом, вылечились 22 человека
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