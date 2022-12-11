БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 252 человека, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 78, вторую - 43, три и более - 107, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 24 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 925 954. Первую дозу вакцины получили 5 393 955, вторую - 4 874 717, три и более - 3 393 052, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 230 человек.