Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в первой половине дня ожидаются осадки, ветер умеренный юго-восточный, сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит днем 8-10, ночью - 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха - 80-90 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки, в высокогорье – снег. Местами туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха ночью 2-6, днем - 7-11 градусов тепла, в горах ночью 4-9 градусов мороза, днем - 0-4 градуса мороза.

(Перевод: Фидан Мустафаева)