В ряде районов Азербайджана возникли перебои с подачей электроэнергии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Из-за снежных и неустойчивых погодных условий в некоторых селах Ярдымлинского, Гахского, Шамахинского, Дашкесанского и Сабирабадского районов возникли перебои с подачей электроэнергии, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, сотрудники аварийной службы ОАО были немедленно привлечены на эти территории для обеспечения абонентов электроэнергией, с целью чего мобилизованы все возможности ОАО.

"Хотя суровые погодные условия препятствуют интенсивному проведению работ, работа по восстановлению электроснабжения около 6500 абонентов продолжается", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)