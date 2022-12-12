В Азербайджане вынесен приговор журналистам, обвиняемым в вымогательстве (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу журналистов Санана Абдуллаева и Ильгара Атаева, обвиняемых в вымогательстве с применением угроз.

Как сообщает в понедельник Trend, сегодня на процессе под председательством судьи Фаига Махмудова обвиняемым был вынесен приговор.

По приговору суда Абдуллаев и Атаев приговорены к 5,6 годам лишения свободы каждый.

Санан Абдуллаев и Ильгар Атаев были задержаны Главным управлением по борьбе с коррупцией в августе 2021 года.

В результате оперативно-следственных мероприятий были выявлены основания для подозрения в том, что Санан Абдуллаев в сговоре с Ильгаром Атаевым вымогал у должностного лица исполнительной власти Геранбойского района денежные средства в размере 4 тысяч манатов, пригрозив распространением на созданном им youtube-канале видеороликов, где якобы отображены факты незаконных действий должностных лиц ИВ Геранбойского района. На основании доказательств, полученных в рамках уголовного дела, Санану Абдуллаеву и Ильгару Атаеву было предъявлено обвинение по статьям 182.2.1 (вымогательство группой лиц в сговоре) и 182.2.2 (повторное вымогательство с угрозами) Уголовного кодекса, в отношении них решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Потерпевшими по уголовному делу признаны пять человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)