В Азербайджане изменен порядок расчета ипотечного кредита (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в порядок расчета ежемесячного совокупного дохода заемщика по ипотечному кредиту.

Как сообщили во вторник Trend в Кабинете министров, постановление, принятое в связи с этим, направлено на повышение доступа населения к ипотечному кредитованию, совершенствование работы по анализу доходов и расходов лиц, желающих получить ипотечный кредит.

Согласно изменению, ипотечный кредит, предоставляемый за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана, в том числе доход заемщика (заемщиков) по субсидируемому ипотечному кредиту, включая социальные и иные, определенные законодательством, будет рассчитываться в соответствии с реальным доходом в случае изменения заработной платы заемщика.