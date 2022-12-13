БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни осадков в Шуше, Лачине и Кяльбаджаре не ожидается.

Об этом во вторник сообщили Trend в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, утром и вечером в этих районах ожидается туман. Ночью температура воздуха составит 2-7, днем - 3-5 градусов тепла. Ближе к вечеру температура воздуха несколько понизится и составит 0-3 градусов мороза.

16 декабря в некоторых северных и восточных районах возможны осадки. К концу недели погода будет относительно благоприятной.

В Баку и на Абшеронском полуострове вечером 14 декабря, а также 15 декабря, с вечера 16-го, утром и вечером 17 декабря скорость северного ветра составит до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха повысится на 2-3 градуса по сравнению с предыдущей неделей, приблизившись к климатической норме.

(Перевод: Нубар Кулузаде)