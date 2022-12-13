Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям по поводу регистрационных знаков (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) обратилось к водителям по поводу государственных регистрационных знаков

Как сообщил во вторник Trend официальный представитель Главного управления ГДП Азербайджана полковник-лейтенант полиции Мубариз Агаев, в связи с погодными условиями повышается вероятность образования слякоти на дорогах, в связи с чем водители в этот период должны обращать особое внимание на то, чтобы государственные регистрационные знаки их автомобилей оставались читаемыми.

"Напоминаем водителям, что невыполнение этого требования считается нарушением правил эксплуатации автомобиля и влечет административную ответственность в виде штрафа в размере 40 манатов", - сказал Агаев.

(Перевод: Нубар Кулузаде)