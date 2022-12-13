Названа дата вступительного экзамена в магистратуру в Азербайджане (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:27)

БАКУ /Trend/ - Вступительный экзамен в магистратуру (I попытка) запланирован на 19 февраля 2023 года. Прием электронных документов лиц, желающих принять участие в экзамене, будет осуществляться с 24 января по 9 февраля.

Об этом сообщили во вторник Trend в Государственном экзаменационном центре.

Было отмечено, что подробная информация об этом содержится во втором номере журнала «Магистр». В журнале представлены полный текст объявления о приеме в магистратуру высших учебных заведений и Национальной академии наук, порядок создания и использования «Личного кабинета», условия конкурса, порядок заполнения формы «Электронное заявление бакалавра», примеры тестовых заданий.

(Перевод: Фидан Мустафаева)