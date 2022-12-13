Восстановлено газоснабжение Имишли (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Восстановлено газоснабжение Имишли.

Об этом во вторник в ответ на запрос Trend сообщил руководитель пресс-службы ПО "Азеригаз" Эльдениз Велиев.

Он отметил, что 10 декабря в связи с резким похолоданием на территории страны, нестабильными погодными условиями произошел сбой в газоснабжении ряда сел Имишлинского, Губинского, Гусарского, Лерикского, Астаринского районов.

"В указанные регионы были командированы сотрудники аварийной службы ПО «Азеригаз» SOCAR. В результате принятых мер в Имишлинском районе проблема устранена и возобновлена подача газа. В настоящее время ведутся оперативные работы по устранению аналогичной проблемы в других районах. В некоторых местах сложный рельеф, суровые погодные условия мешают интенсивному ведению работ, однако, несмотря на это, предпринимаются все меры для восстановления газоснабжения. В зависимости от погодных условий в ближайшие дни проблема будет устранена", - добавил Велиев.

(Перевод: Нубар Кулузаде)