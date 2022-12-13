Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью и утром слабый туман, южный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром, сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит днем 8-11, ночью - 5-7, в Баку днем 8-10, ночью - 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако на горных территориях возможен мокрый снег. Местами туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью 3-7, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем - 0-5 градусов мороза.

(Перевод: Фидан Мустафаева)