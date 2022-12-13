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В Азербайджане выявлено еще 64 случая заражения коронавирусом, вылечились 60 человек

Общество Материалы 13 декабря 2022 16:36 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлено еще 64 случая заражения коронавирусом, вылечились 60 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 64 случая заражения коронавирусом, 60 человек вылечились, 2 - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 824 943 случая заражения коронавирусной инфекцией, 814 584 человека вылечились, 9 989 – скончались, число активных больных составляет 370.

За последние сутки в стране проведены 2 779 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 398 046.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Азербайджане выявлено еще 64 случая заражения коронавирусом, вылечились 60 человек
В Азербайджане выявлено еще 64 случая заражения коронавирусом, вылечились 60 человек
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