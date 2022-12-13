БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 284 человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 116, вторую - 49, три и более - 103, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 16 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 926 238. Первую дозу вакцины получили 5 394 071, вторую - 4 874 766, три и более - 3 393 155, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 246 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)