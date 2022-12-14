В Агдам, Физули и Ходжавенд будут организованы однодневные туры (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В течение последних двух лет Государственное агентство Азербайджана по туризму занималось исследованием туристического потенциала Карабаха и Восточного Зангезура, а также подготовкой концептуальных документов и проектов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев в интервью газете Xalq.

По его словам, работа в связи с этим ведется по ряду основных направлений.

"Это вопросы, связанные с туристическими и рекреационными зонами, оценкой туристических возможностей по транспортным коридорам, а также по тематическим туристическим маршрутам. Уже началась реализация нескольких проектов. В этом году в Суговушане при участии главы государства состоялась церемония закладки фундамента туристического комплекса. Он будет создан на основе документа “Концепция развития туризма в Суговушане”, который включает в себя создание инфраструктуры на территории вокруг Суговушанского водохранилища, увеличение рекреационных возможностей поселка и активную туристическую деятельность. В то же время подготовлен проект по созданию туристических возможностей в связи с исторической крепостью Шахбулаг в Агдаме, создана первоначальная рекреационная инфраструктура", - сказал Нагиев.

Также он отметил, что Агентство в рамках концепции "Маршруты Победы в Карабахе" подготовило проект однодневных туров в Агдам, Физули и Ходжавенд, план развития туризма города Шуша и Дашалты.

"В целом проведена оценка туристических возможностей Физули, Ходжавенда, Джебраила, Зангилана, Губадлы, Кяльбаджара, разработан проект региональной туристической стратегии и Плана действий по развитию туризма на освобожденных от оккупации территориях. В ближайшие дни мы завершим работу по организации туристических поездок в Шушу. Теперь наши граждане смогут совершать туристические поездки и в Шушу. Одним словом, реализуются многопрофильные мероприятия по изучению, реализации, продвижению туристического потенциала Карабаха", - сказал Нагиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)