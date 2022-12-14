Названы даты выпускных и вступительных экзаменов в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Обнародованы даты экзаменов, которые будут проведены Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) Азербайджана в 2023 году.

Как сообщили в среду Trend в ГЭЦ, в 2023 году выпускные экзамены по полному (11-летнему) уровню среднего образования пройдут 5 и 12 марта, а выпускные экзамены по общему (9-летнему) уровню среднего образования - 9, 16 и 30 апреля.

Первая попытка вступительного экзамена в высшие учебные заведения по III группе специальностей состоится 20 мая, по II группе специальностей - 21 мая, по IV группе специальностей - 3 июня, по I группе специальностей - 4 июня. Вторая попытка экзамена по III группе специальностей состоится 8 июля, по II группе - 9 июля, по I группе - 22 июля, по IV группе - 23 июля.

Пробный экзамен, соответствующий второму этапу вступительного экзамена в высшие учебные заведения (I, II, III и IV группы специальностей), состоится 12 февраля, а соответствующий вступительному экзамену в магистратуру - 29 января.

С расписанием всех экзаменов можно ознакомиться на сайте ГЭЦ.

(Перевод: Фидан Мустафаева)