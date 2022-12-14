Молодые экологи из евразийского региона готовы принять участие в мониторинге в Карабахе (R)

На сегодняшнем заседании Правления Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ЕРЦ Молодежного Форума ОИС), было принято заявление о поддержке экологической акции, ныне проводящейся азербайджанскими общественными организациями в Карабахском регионе, на дороге Шуша-Ханкенди.

Члены Правления, представляющие ведущих молодежных организаций и движений, которые объединяют в своих рядах сотни тысяч активистов евразийского региона, отметили наличие вопроса экологии в повестке дня деятельности молодежного движения во всем мире. В заявлении говорится, что сегодня проведение постоянного экологического мониторинга является одним из глобальных трендов и играет важную роль в предотвращении мировых экологических кризисов.

В документе с сожалением отмечено, что в течение 30 лет оккупированные территории Азербайджана, а ныне земли, где временно дислоцирован Российский миротворческий контингент (РМК), остаются зонами, где невозможно проведение подобных мониторингов. Тяжелые последствия для окружающей среды в данном регионе были засвидетельствованы десятками известными международными блогерами, визит которых был организован со стороны ЕРЦ Молодежного Форума ОИС в 2021 и в нынешнем году.

Искусственные препятствия, созданные для мониторинга азербайджанскими экологами рудников, которые находятся на территории временно дислоцированных РМК, наносят вред окружающей среде, вызывают серьезное беспокойство. В связи с этим, в указанном заявлении выдвигается требование создать соответствующие условия для проведения экологического мониторинга и отражен призыв оказать информационную поддержку акции азербайджанских коллег со стороны молодых экологов региона.

«Одновременно с целью обеспечения объективности будущих мониторингов, мы со своей стороны готовы организовать визит делегации молодых экологов из стран евразийского региона в Карабах, в качестве поддержки экологическим волонтерам Азербайджана» - отмечено в заявлении.

Следует отметить, что ЕРЦ Молодежного Форума ОИС является региональной организацией Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества, который объединяет в своих рядах ведущие молодежные организации и движения 56 стран ОИС.