ПО "Азеригаз" опровергло провокационную информацию армянской стороны

БАКУ /Trend/ - ПО "Азеригаз" опровергло распространенную в армянских СМИ информацию провокационного характера о якобы приостановлении азербайджанской стороной подачи газа в районы временной дислокации российских миротворцев, сообщает в среду Trend.

"Несомненно, это служит тому, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество. Азербайджан никакого отношения к данному вопросу не имеет. Газоснабжение территории временной дислокации российских миротворцев осуществляется Арменией, и эта территория не интегрирована в систему газоснабжения Азербайджана. Также отмечаем, что в ближайшие дни на участке газовой линии, проходящей по территориям, контролируемым Азербайджаном, будет проведена соответствующая техническая диагностика. Как известно, в настоящее время в связи с суровыми погодными условиями происходят сбои в газоснабжении в других горных и предгорных районах Азербайджана. Проведение технической диагностики рассчитано на обеспечение устойчивого и безопасного газоснабжения", - говорится в сообщении ПО.

(Перевод: Нубар Кулузаде)