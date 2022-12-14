Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане названо число назначений инвалидности с начала года (Дополнено)

Общество Материалы 14 декабря 2022 16:23 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:13)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана за январь-ноябрь текущего года назначило инвалидность 54,2 тысячи человек.

Как сообщили в среду Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, из них 18,4 тысячи человек инвалидность была назначена впервые.

Оценка инвалидности проводится на основании данных, которые медицинское учреждение вводит в электронную систему. Назначение соответствующих социальных выплат по инвалидности также осуществляется через электронную систему в проактивном порядке.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости