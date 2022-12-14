В Азербайджане названо число назначений инвалидности с начала года (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:13)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана за январь-ноябрь текущего года назначило инвалидность 54,2 тысячи человек.

Как сообщили в среду Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, из них 18,4 тысячи человек инвалидность была назначена впервые.

Оценка инвалидности проводится на основании данных, которые медицинское учреждение вводит в электронную систему. Назначение соответствующих социальных выплат по инвалидности также осуществляется через электронную систему в проактивном порядке.

(Перевод: Фидан Мустафаева)