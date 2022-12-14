В Баку проходят учебно-тренировочные сборы гимнасток из Агдаша и Абшерона (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку проходят учебно-тренировочные сборы юных спортсменок, представительниц художественной гимнастики из Агдаша и Абшерона, сообщает в среду Trend.

В учебно-тренировочных сборах, стартовавших 12 декабря, участвуют 11 юных спортсменок, представляющих секции по художественной гимнастике, действующие при Агдашском и Абшеронском Олимпийских спортивных комплексах. Сборы продлятся до 17 декабря.

Цель учебно-тренировочных сборов - развитие гимнастики в регионах, усиление подготовки спортсменок.

Тренер по художественной гимнастике в Агдашском и Абшеронском Олимпийских спортивных комплексах Айгюль Бабашева выразила признательность Федерации гимнастики Азербайджана за возможность провести сборы в Национальной арене гимнастики в Баку, где созданы прекрасные условия для подготовки гимнасток.

"Учебно-тренировочные сборы - большой опыт для юных гимнасток, а каждый опыт - это путь к успеху. На тренировках мы отрабатываем работу с предметами, повышаем физическую подготовку спортсменок. Конечно, каждая гимнастка мечтает принять участие в соревнованиях, и продемонстрировать там хороший результат. Считаю, что эти сборы сыграют важную роль в реализации их целей в спорте", - сказала она.

10-летняя гимнастка Наргиз Халилова отметила, что тренируется с большим энтузиазмом.

"Я впервые на сборах в Национальной арене гимнастики. На тренировках разучила новые гимнастические элементы. Художественную гимнастику полюбила за красоту и грациозность этого вида спорта. Занимаюсь с четырех лет, надеюсь в будущем стать известной спортсменкой, выступать на крупных турнирах", - сказала юная грация.

Отметим, что в Абшеронском Олимпийском спортивном комплексе секция по художественной гимнастике действует с 2021 года, а в Агдашском Олимпийском спортивном комплексе - с 2015 года.

В рамках развития гимнастики в регионах страны спортсмены из регионов регулярно участвуют в учебно-тренировочных сборах в Баку. Ранее в Национальной арене гимнастики были проведены учебно-тренировочные сборы гимнасток из Мингячевира, Гянджи, Масаллы, Ширвана, Кюрдамира и Шеки.