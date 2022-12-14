БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 304 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 89, вторую - 55, три и более - 134, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 26 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 926 542. Первую дозу вакцины получили 5 394 160, вторую - 4 874 821, три и более - 3 393 289, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 272 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)